Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamaları! "Her şekilde Avrupa'da devam etmek istiyoruz."
Giriş Tarihi: 28.10.2022 01:06 Son Güncelleme: 28.10.2022 01:07

Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamaları! "Her şekilde Avrupa'da devam etmek istiyoruz."

AA
Abdullah Avcı’dan maç sonu açıklamaları! Her şekilde Avrupa’da devam etmek istiyoruz.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, her şekilde Avrupa'da devam ederek, maç sayısını artırmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Kızılyıldız'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, her şekilde Avrupa'da devam ederek, maç sayısını artırmak istediklerini söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi bütün hesaplarını kazanma üzerine yaptıklarını belirterek, "Oyuna da bu şekilde başladık. Hem topa sahip olduk, hem merkezden şut attık hem de kenardan ortalar buluyorduk. Merkezden bir tane ilk yarı itibarıyla rakibin bulduğu pozisyon vardı. Sonra bireysel olarak kaybettiğimiz bir toptan gol yedik. Tekrar topa sahip olup rakip sahada oynadık ve duran toptan attığımız golle beraberliği sağladık." dedi.

İlk yarı özellikle merkezden yakaladıkları pozisyonlar olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bardhi'nin direkten dönen topu da vardı. İkinci yarıda daha dominant oyun oynamayı bekliyorduk, öyle plan yapmıştık. Zaman zaman bireysel, zaman zaman anlarda doğru oynamak, anları doğru oynamamak gibi durumlar oluştu. Aslında pozisyon vermiyorduk, yine yakaladığımız net bir pozisyon vardı, direkten döndü. Dönüşünde yine biz hücumdayken kaybettiğimiz basit top, sonra yapamadığımız faul, rakibin kenara oynaması ki en etkili tarafları oydu, çalışmamıza rağmen analiz yapmamıza rağmen Pesic'in golü geldi. Tekrar çevirebilmek için tüm ofansif hamlelerimizi yaptık. Trezeguet'yle, Abdülkadir'le yakaladığımız fırsatlar da vardı. Bütün planlar kazanmak üzerineydi ama kazanamadık mağlup olduk."

"Gelirken grup birinciliğini hesaplıyorduk." diyen Avcı,"Her şekilde Avrupa'da devam etmek, maç sayısını artırmak istiyoruz. Şimdi son maç hesaplar var, ikinci çıkma ihtimalimiz var, konferansa gitme ihtimalimiz de var, son maçlar belirleyecek bunu. Avrupa'da sonuna kadar olup devam etmek istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Türkiye ekonomisi patlama yapacak!
Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…
Son dakika haberi...TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!
SON DAKİKA: YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama: İncelemeyi yaptık ve savcılığa verdik
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamaları! "Her şekilde Avrupa'da devam etmek istiyoruz."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA