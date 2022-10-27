Barcelona’da büyük yıkım

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Bayern Münih’e 3-0 mağlup olan Katalan ekibi, üst üste 2. sezonda da Avrupa Ligi’ne düştü
Şampiyonlar Ligi'nde dün Barcelona, büyük şok yaşadı. Katalan ekibi, sahasında Bayern Münih'e 3-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta da İnter,V.Plzen'i 4-0 devirdi. Böylece Xavi yönetimindeki Barcelona üst üste 2. sezonda da Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Barça en son 1997-98 ve 98-99'da peş peşe 2 kez Devler Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti. İşte son 16 turunugarantileyen takımlar: Chelsea, Man. City, Liverpool, B.Münih, Dortmund, Real Madrid, PSG, Napoli, İnter, Benfica, Porto, Club Brugge.