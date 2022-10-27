Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona’da büyük yıkım
Giriş Tarihi: 27.10.2022

Barcelona’da büyük yıkım

Barcelona’da büyük yıkım

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Bayern Münih’e 3-0 mağlup olan Katalan ekibi, üst üste 2. sezonda da Avrupa Ligi’ne düştü

Şampiyonlar Ligi'nde dün Barcelona, büyük şok yaşadı. Katalan ekibi, sahasında Bayern Münih'e 3-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta da İnter, V.Plzen'i 4-0 devirdi. Böylece Xavi yönetimindeki Barcelona üst üste 2. sezonda da Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Barça en son 1997-98 ve 98-99'da peş peşe 2 kez Devler Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti. İşte son 16 turunu garantileyen takımlar: Chelsea, Man. City, Liverpool, B.Münih, Dortmund, Real Madrid, PSG, Napoli, İnter, Benfica, Porto, Club Brugge.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türkan Şoray'ı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
Muharrem İnce'den Şebnem Korur Fincancı ve Özgür Özel'e sert tepki: Terbiyesize bak
SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro için kapsam belli oldu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak?
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı! Şakir Zümre detayı dikkat çekti
SİCİL AFFI SON DURUMU: 10 milyon vatandaş kara listeden çıkacak! 2022 Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona’da büyük yıkım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA