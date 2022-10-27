Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Sivasspor, Konferans Ligi'nde tur için sahada! Yiğidolar gol perdesini açtı...
Giriş Tarihi: 27.10.2022 21:56 Son Güncelleme: 27.10.2022 22:24

Son dakika haberi: Sivasspor, Konferans Ligi'nde tur için sahada! Yiğidolar gol perdesini açtı...

Son dakika haberi: Sivasspor, Konferans Ligi’nde tur için sahada! Yiğidolar gol perdesini açtı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk ediyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz maçta ilk düdük çaldı. Karşılaşmanın 22. dakikasında temsilcimiz Sivasspor, Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve 22.00'de başlayan müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetiyor. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen ise yardımcı hakem olarak sahada yer alıyor.

CANLI | Sivasspor 1-0 CFR Cluj

22' Yatabare

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Keita, Njie, Saba, Erdoğan, Yatabare.

CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa kupalarında daha önce 26 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Son dakika haberi...TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Son dakika: Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sivasspor, Konferans Ligi'nde tur için sahada! Yiğidolar gol perdesini açtı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA