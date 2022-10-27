Son dakika haberi: Sivasspor, Konferans Ligi’nde tur için sahada! Yiğidolar gol perdesini açtı...

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve 22.00'de başlayan müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetiyor. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen ise yardımcı hakem olarak sahada yer alıyor.
CANLI | Sivasspor 1-0 CFR Cluj
22' Yatabare
İŞTE İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Keita, Njie, Saba, Erdoğan, Yatabare.
CFR Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.
G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.
SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ
Avrupa kupalarında daha önce 26 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.