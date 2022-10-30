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Giriş Tarihi: 30.10.2022 19:22 Son Güncelleme: 30.10.2022 19:25

Kayserispor geriden geldi 1 puanı kaptı! Adana Demirspor'a büyük şok...

DHA
Kayserispor geriden geldi 1 puanı kaptı! Adana Demirspor’a büyük şok...

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında 2-0 geriye düştüğü Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada ceza sahası içindeki Belhanda'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

35'inci dakikada atılan uzun top sonrası topla buluşan Akintola'nın uzaktan şutu auta gitti.

39'uncu dakikada Kayserispor kalecisi Bilal Beyazıt'ın ceza sahası içinde Onyekuru ile girdiği mücadele sonucu hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Verdiği kararı VAR'da inceleyen Bayarslan, kararı iptal etti.

45+2'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutu az farkla yandan auta gitti.

45+4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunu kaleci Ertaç Özbir kurtardı.

50'nci dakikada sağ kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Gavranovic'in kafayla vuruşu üstten auta gitti.

65'inci dakikada ceza sahası içine gönderilen uzun topta Kayserispor defansını geçen Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

67'nci dakikada sağ kanattaki Cardoso'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gavranovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

74'üncü dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

76'ncı dakikada sağ kanatta Onur Bulut'un ceza sahası içine ortasında topla buluşan Gavranovic'in şutu üstten auta gitti.

82'nci dakikada sağ kanattaki Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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Kayserispor geriden geldi 1 puanı kaptı! Adana Demirspor'a büyük şok...
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