Tolgay Arslan'dan çarpıcı sözler! "Süper Lig'de favori takımım..."

"SERIE A, SÜPER LİG'DEN DAHA KALİTELİ"

Forma giydiği 3 ligi de değerlendiren orta saha oyuncusu, "Almanya ve İtalya ligi arasında çok fark yok. İtalya Serie A biraz daha iyi bir lig ve çok kaliteli oyuncular var. Top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git gel oluyor. Hakemler de kolay kolay faul çalmıyor. Fizik gücü yüksek bir lig ve taktiksel anlamda çok şey öğrendim. İtalya'da taktiğe çok önem veriyorlar. Süper Lig'de ise takımlara daha çok alan veriliyor. Maçlar daha çabuk kopuyor. Serie A, Süper Lig'den daha kaliteli" dedi.

"EMİRHAN İLKHAN BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR OYUNCU"

İtalya'nın zor bir lig olduğunu ve gelen futbolcuların öncelikle sabırlı bir şekilde çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Arslan, DHA'ya yaptığı açıklamalarda, "İlk önce idmanlara alışmak gerekiyor çünkü idmanlar çok farklı. Çok tempolu. Fiziksel anlamda daha güçlü antrenmanlar yapılıyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Türk oyuncularını biliyoruz, ben de öyleyim. Çok hırslıyız ve her zaman oynamak istiyoruz. Önce alışman gerekiyor çünkü basit bir lig değil. İlk zamanlar antrenmanlarda zorluk çekiyorsun. Benim de ilk 3 ayım zor geçti. Tecrübem de vardı ve başardım. En son Emirhan İlkhan geldi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Daha çok genç. Avrupa'nın en büyük liglerinden birine gelip hemen oynaman mümkün değil. Adaptasyon süreci gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Şans gelecek ve bireysel çalışmalarını sürdürmeli. Şans gelecek ve oynamıyorum Türkiye'ye mi dönsem dememeli" ifadelerini kullandı.