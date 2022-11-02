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Giriş Tarihi: 2.11.2022 14:07

Son dakika haberleri: Mauel Neuer kötü haberi açıkladı! "3 kez ameliyat olmak zorunda kaldım"

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Son dakika haberleri: Mauel Neuer kötü haberi açıkladı! 3 kez ameliyat olmak zorunda kaldım

Son dakika haberleri: Dünya futbolunun son yıllarda gördüğü en iyi kalecilerden biri olan Bayern Münih'in yıldızı Manuel Neuer, cilt kanseri hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Mauel Neuer, kansere yakalandığını açıkladı.

Omuz sakatlığı nedeniyle bir süredir sakatlığı bulunan tecrübeli kaleci, başarılı tenisçi Angelique Kerber ile birlikte çıkardığı cilt bakım ürünlerinin tanıtımında konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Başarılı file bekçisi, "Deri hastalıkları söz konusu olduğunda ikimizin de kişisel geçmişleri var. Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon bulunuyor ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Neuer, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri: Mauel Neuer kötü haberi açıkladı! "3 kez ameliyat olmak zorunda kaldım"
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