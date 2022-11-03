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Giriş Tarihi: 3.11.2022 06:59

Murat Özbostan: Külliye’de tarihi bir yolculuk yaşadık

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Murat Özbostan: Külliye’de tarihi bir yolculuk yaşadık

Türk futbol tarihini en güzel anılarla anlatan 'Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi' dün açıldı. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, sergiye katılırken, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kardeşlik’ temasıyla açılışını yaptığı sergi, futbolun önemli simalarını bir araya getirirken, kupalar, madalyalar ve belgeler bize önemli başarıları bir kez daha hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Türk futbol tarihini en güzel anılarla anlatan 'Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi' dün açıldı. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, sergiye katılırken, şu ifadeleri kullandı:

Türk futbol tarihini en güzel anılarla anlatan 'Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi' dün açıldı. Ben de davetli olarak geldiğim Ankara'da bu ana şahitlik yaptım. Futbolun bütün önemli simaları oradaydı. Özellikle saha sonuçları sonrası her fırsatta birbirlerine olmadık hakaretler eden büyük takımların başkanları, samimi bir görüntü sergilediler. Umarım bu hep böyle devam eder. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından serginin açılışı gerçekleşti. Sayın Erdoğan; kulüp formaları, tarihi kupalar, belge ve fotoğraflar, resmi yazılar, krampon, futbol topu, başarı madalyaları, Halit Kıvanç'ın sesiyle hayat bulan maç anlatımının olduğu sergiyi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp başkanları ve davetlilerle birlikte gezdi.

MİLLİ TAKIM'A ÖZEL İLGİ

Yetkililerden bilgi alırken sergide en çok ilgi gören yerlerden birisi Dünya üçüncüsü olduğumuz bölümdü. Burada milli yıldızlılarımızın formaları, madalyaları, o gün sahada yer alan futbol topu ilgiyle izlendi. Tarihi kadroda yer alan Hasan Şaş, 'Tüylerim diken diken oldu' diyerek duygularını ifade etti. Yine o kadrodaki Ümit Davala da hatıra fotoğrafı çektirirken o günkü gibi çok heyecanlı olduğunu söyledi.

UMARIM MİLAT OLUR

Sadece bunlar değildi tabii ki bizi heyecanlandıran. Galatasaray'ın UEFA Kupası, Trabzonspor'un Kıbrıs Barış Kupası ve Fenerbahçe'nin işgalci güçlere karşı kazandığı General Harington Kupası… Mustafa Denizli ve Şenol Güneş büyük ilgi görürken, Ampute Milli Takımımız da davetliler arasındaydı. Dünya şampiyonu olan oyuncularımızın kupası da sergide yer buldu. Bu tarihi yolculuğu bize yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Fair- Play'in hiçe sayıldığı şu günlerde umarım bu buluşma bir milat olur.



İKİ KULÜP BAŞKANINI YANINA ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergiyi gezerken iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başkanları Ali Koç ve Dursun Özbek'i yanına alarak birlikte objektiflere poz verdi.

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Murat Özbostan: Külliye’de tarihi bir yolculuk yaşadık
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