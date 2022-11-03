Murat Özbostan: Külliye’de tarihi bir yolculuk yaşadık

UMARIM MİLAT OLUR



Sadece bunlar değildi tabii ki bizi heyecanlandıran. Galatasaray'ın UEFA Kupası, Trabzonspor'un Kıbrıs Barış Kupası ve Fenerbahçe'nin işgalci güçlere karşı kazandığı General Harington Kupası… Mustafa Denizli ve Şenol Güneş büyük ilgi görürken, Ampute Milli Takımımız da davetliler arasındaydı. Dünya şampiyonu olan oyuncularımızın kupası da sergide yer buldu. Bu tarihi yolculuğu bize yaşattıkları için emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Fair- Play'in hiçe sayıldığı şu günlerde umarım bu buluşma bir milat olur.





İKİ KULÜP BAŞKANINI YANINA ÇAĞIRDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergiyi gezerken iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başkanları Ali Koç ve Dursun Özbek'i yanına alarak birlikte objektiflere poz verdi.