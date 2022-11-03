Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan dev çıkarma! Yıldız oyuncu için masaya oturuldu...
Giriş Tarihi: 3.11.2022 06:59 Son Güncelleme: 3.11.2022 07:08

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan dev çıkarma! Yıldız oyuncu için masaya oturuldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan dev çıkarma! Yıldız oyuncu için masaya oturuldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak dev derbide sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, dev arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlarken sıcak bir haber geldi. Aslan, yıldız oyuncunun transferi için kulübüyle masaya oturdu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de dev derbide sahasında Beşiktaş ile karşılaşacakl olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Sarı kırmızılılar, dev arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlarken sıcak bir haber geldi.

Aslan, yıldız oyuncunun transferi için kulübüyle masaya oturdu. İşte tüm detaylar...

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da hareketlilik yeniden başladı.

Şampiyonluğu hedefleyen ancak Süper Lig'de henüz istenilen sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, bir süredir transfer etmek istediği Cengiz Ünder için yeniden harekete geçti.

Fransız news365.fr'nin aktardığı habere göre, Marsilya Başkanı Pablo Longoria, kulübün sahibinin istediği tasarrufları sağlamak için harekete geçti.

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Igor Tudor'un sahada görev vermediği Cengiz Ünder'den para kazanmak ve maaşını bütçeden çıkarmak için transfer arayışlarına başladı.

ARTIK SICAK BAKIYOR

Longorıa'nın bu gelişme üzerine Galatasaray ile masaya oturduğu ve transfer için 'ileri' seviyede görüşmeler yaptığı kaydedildi. İki kulüp arasındaki müzakerelerin çok iyi gittiği vurgulanırken, transferin anlaşmayla bitme olasılığının yüksek olduğu kaydedildi.

Cengiz Ünder'in de artık transfere sıcak baktığı kaydedildi. Cengiz Ünder'in menajerlik şirketi de devam eden görüşmeleri kabul etti.

Marsilya'nın geçen sene oynadığı 4-2-3-1 ve 4-3-3 sisteminden vazgeçip, teknik direktör Tudor ile 3'lü savunmaya dönmesinin ardından 25 yaşındaki futbolcunun, aldığı süreler düşmüştü.

ROMA İLE AÇIKLAMA GELDİ AVRUPA'YA AÇILDI

Cengiz Ünder, Altınordu altyapısından yetişen ve 2016 yazında 4.8 milyon euro karşılığında Başakşehir'e, 2017 yazında ise 14.25 milyon Euro karşılığı Roma'ya transfer oldu.

2020-21'de Leicester'da kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncu, 2021 yazında ise 8.4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibiyle, 2025 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

BU SEZON 1 ASİSTİ VAR

Geçen sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkıp 13 gol, 6 asist rakamları yakalayan Cengiz Ünder, bu sezon 17 maçta 625 dakika bulup 1 asist yapabildi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ sosyal konut kura çekilişi canlı mı yayımlanacak? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!
KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile KPSS önlisans sonuçları tıkla sorgula ekranı
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ili kapsıyor
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklanacak"
SON DAKİKA | Tahıl krizi nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Dün aradım bugün tahıl koridorunu açtılar
EYT YASASI SON DURUM 3 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!
Asgari ücret zammı 2023 son dakika: 2023 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm bugün mü, ne zaman? 2 Kasım Çarşamba ATV yayın akışı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”
Son dakika haberleri: Süper Lig’de gündemden düşmeyen VAR için olay gelişme! Tam 9 kulüp kaldırılması için başvurdu: İşte detaylar…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan dev çıkarma! Yıldız oyuncu için masaya oturuldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA