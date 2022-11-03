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Giriş Tarihi: 3.11.2022 18:57 Son Güncelleme: 3.11.2022 19:03

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın yerli yıldızı Avrupa yolcusu! Dev takımlar onu radarına aldı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın yerli yıldızı Avrupa yolcusu! Dev takımlar onu radarına aldı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılarda yerli yıldız, ayrılığa hazırlanıyor. Avrupa devlerinin o isim için scout görevlendirdiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, 13. haftada evinde Beşikaş'ı ağırlayacak.

Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Aslan, puanını 21'e yükseltmişti.

Ligde bu sezon 14 gol atarak hücum yönünde eleştirilere maruz kalan Cimbom, puan cetvelinde 5. sırada yer alıyor.

YERLİ YILDIZ İTALYA YOLCUSU

Geçen sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'e İtalyan ekipleri yoğun ilgi gösteriyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Yunus'un henüz kontrat uzatmaması akıllara ayrılık iddialarını getirdi.

Yaz transfer döneminde Roma ve Fiorentina'nın istediği iddia edilen 22 yaşındaki yıldız için sezon sonunda ciddi tekliflerin geleceği öğrenildi.

İTALYANLAR YUNUS AKGÜN İÇİN SIRADA

Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan bilgi alan Serie A ekiplerinin Yunus Akgün için scout görevlendirdiği ortaya çıktı.

Milli futbolcunun Galatasaray ile çıktığı mücadeleleri yakından izleyen gözlemcilerin kulüplere raporlama yaptığı belirtildi.

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Yunus Akgün için en az 15 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkan Yunus, 1 asist yaptı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın yerli yıldızı Avrupa yolcusu! Dev takımlar onu radarına aldı...
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