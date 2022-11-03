Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında son maçların ardından son 16 turuna kalan takımların hepsi belli oldu.
Salı günü oynanan maçların ardından A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri oldu.
Dün oynanan karşılaşmaların ardından ise Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak bir üst tura adlarını yazdırdı.
Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise gruplarında ikinci olarak son 16 turuna yükselen takım oldular.
E Grubu'nda Chelsea sahasında Dinamo Zagreb'i 2-1 yenerken, Milan ise Salzburg'u 4-0 ile sürklase etti.
F Grubu'nda ise Real Madrid evinde Celtic'i 5-1 mağlup ederken, Leipzig de deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 4-0'la geçti.
G Grubu'nda Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 3-1 yendi. Kopenhag ile Borussia Dortmund ise 1-1 berabere kaldı.
H Grubu'nda da PSG deplasmanda Juventus'u 2-1'le yıkarken, Benfica da İsrail'de Maccabi Haifa'ya gol yağdırdı: 1-6.
H Grubu'nda PSG ve Juventus ile mücadele eden Benfica büyük bir sürprize imza atarak lider olarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Portekiz ekibi, 90+2'de Joao Mario'nun kaydettiği golle deplasmanda PSG'den daha fazla gol atmış oldu ve H Grubu'nu lider bitirdi.
Portekiz devi Benfica bu başarısıyla dünya futbol tarihinde bir ilke imza atmış oldu.
Roger Schmidt'in öğrencileri bu sezon 22 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ile ulaşılması zor bir başarı da sağladı.