Beşiktaş’ın Talisca planı belli oldu! Şenol Güneş’in prensi geri dönebilir

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasının ardından gözler transfere çevrildi. Beşiktaş'ın gündemine eski yıldızı Anderson Talisca geldi. Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu mevcut kulübünde 7 milyon euro kazanıyor. Beşiktaş ise Talisca için şartları araştırıyor.

Ancak; takım içindeki dengeler de düşünülerek 3 milyon euro bandı aşılmayacak. Talisca'nın ciddi bir fedakarlık yapması gerekecek. Söz konusu durum transferi zora sokacak etkenlerden biri olarak göze çarpıyor.