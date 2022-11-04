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Giriş Tarihi: 4.11.2022 13:58

Beşiktaş'tan Katar'la dev sponsorluk anlaşması! 5 yıl için servet kazanacak

Beşiktaş’tan Katar’la dev sponsorluk anlaşması! 5 yıl için servet kazanacak

Vodafone ile olan isim hakkı sponsorluk sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Siyah-Beyazlı kulüp, tarihi sponsorluk anlaşması için düğmeye bastı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Katar Hava Yolları ile temasa geçti.

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz hafta Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile 20.08.2013 tarihinde imzalanan sözleşme hakkında duyuruda bulunmuştu. Siyah-beyazlı kulüp, sponsor firma tarafından ihtar gönderildiğini açıklarken, sözleşmenin bitiş tarihini de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. Vodafone'un kulübe gönderdiği ihtarın ardından isim hakkının son tarihi de belli oldu. Vodafone Park isim hakkı, 2022/23 sezonunun sonunda sona erecek. Siyah-beyazlıların maçlarını oynadığı stadın ismi yeni sezonda değişikliğe uğrayacak.

BAŞKAN ÇEBİ TEMASLARA BAŞLADI
Beşiktaş, tarihi bir sponsorluk anlaşması için Katar Hava yolları ile temasa geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yönettiği görüşmelerde konuşulan rakamlar eğer gerçekleşirse siyah-beyazlılar, dev bir gelirin sahibi olacak. Başkan Çebi, Katar Hava Yolları yani Qatar Airways şirketinin CEO'su Akbar Al Baker ile temaslarını sürdürüyor. Anlaşma imzalanması halinde Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olacak. 5 yıllık sponsorluk anlaşması için yıllık talep edilen miktar 50 milyon dolar.

5 YILDA 250 MİLYON DOLAR GELİR HEDEFLENİYOR
Tarafların el sıkışması halinde Beşiktaş'ın, 5 yıl içerisinde kazanacağı ücret 250 milyon dolar olacak. Sponsorluk anlaşması, stat ismini kapsayacak. Katar merkezli global havayolu şirketi, 100'ün üstünde uçak filosu ve uçuş noktası İle dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alıyor. (Fanatik)

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Beşiktaş'tan Katar'la dev sponsorluk anlaşması! 5 yıl için servet kazanacak
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