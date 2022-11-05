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Giriş Tarihi: 5.11.2022 12:47

Rıza Çalımbay SABAH Spor'a konuştu! Rotasyon iddialarına sert tepki...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Rıza Çalımbay SABAH Spor’a konuştu! Rotasyon iddialarına sert tepki...

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, SABAH Spor'a özel açıklamalar yaptı ve "Süper Lig'i düşünerek Avrupa'da rotasyon yaptığımız iddiaları yalan. Eleştirilerde bulunanlar, ülke puanını düşünüyorsa böyle kazanılır ülke puanı..." ifadelerini kullandı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak gruptan lider çıkarken teknik direktör Rıza Çalımbay, SABAH SPOR'a çok özel açıklamalarda bulundu.

"Bizim yaptığımız kolay bir şey değil" diyen Çalımbay, şöyle devam etti: "Hiçbir Anadolu takımı 3 sene üst üste Avrupa'ya gidememiş, inşallah devamını getireceğiz. Bu çok büyük bir başarı. Biz Avrupa'daki karşılaşmalara Milli Takım maçı gibi çıkıyoruz. Zor gruptu. Geçen sene S.Prag, F.Bahçe'yi elemişti. Bizim grupta da favoriydi. Tek üzüldüğüm konu; Milli Takım'a bir oyuncu veremedik. Avrupa'da güzel işler yapmış bir takımız, en az bir futbolcumuzun gitmesi gerekir."

KLOPP BİLE 3 GÜNDE BİR MAÇ OYNAMAK İSTEMİYOR

"F.Bahçe maçını düşünerek rotasyon yaptı" eleştirilerine de yanıt veren 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Kesinlikle yanlış. Yatabare, Antalya maçında sakatlandı. Üzerine gidersen, oyuncunu kaybedersin. Klopp bile '3 günde bir maç oynayınca sakat veriyoruz' dedi. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bir Anadolu takımının verebileceği tüm puanları veriyoruz. Belki 3 Büyükler'de bile 3 sene üst üste Avrupa'ya gidemeyen takım oldu. Eleştirilerde bulunanlar, ülke puanını düşünüyorsa böyle kazanılır ülke puanı" diye konuştu.

6.7 MİLYON EURO CEBİNDE

Sivasspor, Avrupa'da yakaladığı başarıyla önemli bir gelir elde etti. Son 16'ya yükselen Yiğido, lige katılım payı olarak 2.94 milyon Euro, grubu zirvede tamamladığı için de 1.25 milyon Euro kazandı. Performansından ve katsayıdan 2.52 milyon Euro'yu daha kasasına koyan Sivas'ın toplam geliri 6.7 milyon Euro oldu. Grubunu lider bitiren Başakşehir'in kazancı ise 7.2 milyon Euro'ya ulaştı.

'1-2 TAKVİYEYLE HER ŞEYİ YAPARIZ'

Avrupa'nın dört bir yanından gelen Sivaslıların Prag'da kendilerine destek vermesine çok sevindiğini dile getiren Çalımbay, "Konferans Ligi'nde ise sonuna kadar gitmek istiyoruz. Benim hedeflerimden bir tanesidir Avrupa… Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ancak ocak ayında 1-2 takviyeye ihtiyacamız var" dedi.

ARDA GÜLER'İ ÇOK SEVİYORUM

Rıza Çalımbay, F.Bahçe'nin bu sene çok iyi olduğunu belirtirken, "Jesus'un büyük katkısı var. Ben yabancı hocaya olumsuz bakmıyorum. Kaliteli isimler gelip, güzel işler yaptığı zaman Türkiye'yi iyi yerlere getirir. Arda Güler'i çok seviyorum. Çok yetenekli. Sessiz, sakin... Futbolun dışında bir şey düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

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Rıza Çalımbay SABAH Spor'a konuştu! Rotasyon iddialarına sert tepki...
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