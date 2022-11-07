Avrupa’da derbi pazarı

Arsenal, Gabriel ile güldü ligde zirveyi bırakmadı
BU sezon eski günlerinden resitaller sunan Arsenal, Chelsea'yi 1-0'lık skorla devirerek 34 puanla liderliğini sürdürdü. Yenilmezlik serisini 7 karşılaşmaya yükselten Topçular, Graham Potter'lı Chelsea'yi Stamford Bridge'e hapsetti. Uzun bir süre Maviler'in yarı sahasında geçen oyun sonrası kırmızı-beyazlılar, kurduğu baskınınmeyvesini aldı. 63'te Saka'nın ortasındaGabriel Magalhaes, takımını üstünlüğetaşıdı. Golden sonra Arsenal rakibine pozisyon fırsatı tanımazken, sert savunmasıylaLondra derbisinden galip çıktı.
Ajax'ı yenen PSV liderliğe kuruldu
AVRUPA'DA doludizgin yoluna devam eden PSV Eindhoven, Hollanda Ligi'ndeki dev maçta Ajax'ı 2-1 yenerek zirveye oturdu. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede PSV, 23. dakikada Luuk de Jong ile devreyi önde kapattı. Golün momentumuyla ikinci yarıya etkili başlayan Ruud van Nistelrooy'un takımı; 50'de ErickGutierrez'in ayağından farkı ikiye çıkardı. Gardı düşen Ajax, 83'te Lucca ile umutlansa da takımının puan almasına yeterli olmadı. PSV 30 puana yükselirken Ajax 28'de kaldı.
Roma derbisinde zafer Lazio'nun oldu
SERIE A'nın 13. haftasında oynanan Roma derbisinde Lazio, Olimpiyat Stadı'nda Roma'yı 1-0 mağlup edip ligde ezeli rakibinin önüne geçerek haftayı kapattı. Etkili başlayan konuk takım,maçın 29. dakikasındaAnderson'un golüyle galipgeldi. Roma'da Mourinho, oyuna ortak olmak için bütün kozlarını oyuna soksa da ağları sarsamadı.