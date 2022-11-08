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Giriş Tarihi: 8.11.2022 10:28

Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı

İHA
Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı

Katar 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala şampiyonanın favori takımlarından biri olan Bezilya, aday kadrosunu açıkladı. Sevilla'da kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles kadroya alındığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda zirvede olan Güney Amerika ülkesinin yıldızlarla dolu kadrosu belli oldu. Kadroda Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino'nun olmaması dikkat çekti.

ALEX TELLES GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 29 yaşındaki sol bek Alex Telles, Brezilya'nın aday kadrosuna dahil oldu. Alex Telles, kadroya alındığını öğrendiği o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video

Teknik Direktör Tite, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Defens: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer

Kanatlar: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles

Orta sahalar: Casemiro, Fabinho, B.Guimaraes, Fred, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro

Forvetler: Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro.

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Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı
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