Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda zirvede olan Güney Amerika ülkesinin yıldızlarla dolu kadrosu belli oldu. Kadroda Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino'nun olmaması dikkat çekti.
ALEX TELLES GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 29 yaşındaki sol bek Alex Telles, Brezilya'nın aday kadrosuna dahil oldu. Alex Telles, kadroya alındığını öğrendiği o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video
Teknik Direktör Tite, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:
Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton
Defens: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer
Kanatlar: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles
Orta sahalar: Casemiro, Fabinho, B.Guimaraes, Fred, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro
Forvetler: Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro.