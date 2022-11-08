Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video

Katar 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala şampiyonanın favori takımlarından biri olan Brezilya, aday kadrosunu açıkladı. Sevilla'da kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles kadroya alındığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.