Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Dani Alves sürprizi
Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:35 Son Güncelleme: 8.11.2022 09:38

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Dani Alves sürprizi

AA
Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Dani Alves sürprizi

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Kazandığı 5 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan ancak son şampiyonluğunu elde ettiği 2002'den bu yana yarı finalden ötesini göremeyen Brezilya'nın kadrosu belli oldu. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tite, 26 kişilik kadroda Dünya Kupası tecrübesi olmayan 16 isme yer verdi. 39 yaşındaki Dani Alves ve 38 yaşındaki Thiago Silva da kadroda kendilerine yer buldu.

Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile beraber G Grubu'nda mücadele edecek Brezilya'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Savunma: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus)

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)

Forvet: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 TABLOSU: Yen yılda en düşük ve en yüksek SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır? İlk hesaplamalar yapıldı!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan destekleri tek tek açıkladı! Bugün hesaplara yatacak
EYT SON DURUM 8 Kasım 2022: Kabine Toplantısı kararları ile EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası formülleri neler, kimleri kapsıyor?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
SON DAKİKA: Ağrı Tutak'ta korkunç kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü feci şekilde çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Menzili ile düşmana korku verecek! Türkiye'de ilk oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Maçtan sonra olay eleştiri! "Eyvah, şimdi ne yapacağız?"
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI! Ocak 2023 Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Dani Alves sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA