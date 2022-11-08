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Giriş Tarihi: 8.11.2022 14:00 Son Güncelleme: 8.11.2022 14:33

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jerome Boateng hamlesi! Araştırmalar başladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Jerome Boateng hamlesi! Araştırmalar başladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kış transfer döneminde savunmaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Jerome Boateng oldu.

Beşiktaş'ta öncelikli takviye yapılacak mevkilerden olan stoper için aday iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Bunlardan ilki de Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Alman futbolcu Jerome Boateng oldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; daha önce de birçok kez Siyah-beyazlılar ile adı anılan oyuncu için siyah beyazlıların rakam ve form araştırması yapmaya başladığı ileri sürüldü.

Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun düşük bir bonservis ücretiyle alınabilme ihtimali nedeniyle listeye girdiği de iddialar arasında yer aldı. Bu sezon Fransız ekibinde fazla şansa bulamayan 1.92 boyundaki futbolcu son 4 mücadele forma giydi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jerome Boateng hamlesi! Araştırmalar başladı...
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