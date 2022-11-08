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Giriş Tarihi: 8.11.2022 14:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Kulübe ihtar çekti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Kulübe ihtar çekti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de olumlu bir hava yakalayan Galatasaray, mali acıdan ise zor günler geçiriyor. Van Aanholt ve Pulgar'dan sonra Torreira'nın menajeri de kulübe ihtar çekti. Maaşları ödeyemeyen yönetim, primlerle takımı idare etmeye çalışıyor.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında taraftarı önünde Beşiktaş 'ı Icardi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup eden Galatasaray 'da sıcak gelişme yaşandı. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'ın, mali olarak zor günlerden geçirdiği iddia edildi.

MAAŞLARI YATIRILMIYOR

Yeni Şafak'ın kulüp içerisinden aldığı bilgiye göre; oyunculara bir süredir garanti maaş ödemesi yapılmıyor. Ayrıca Patrick Van Aanholt ve Erick Pulgar'dan sonra Uruguaylı yıldız oyuncu Lucas Torreira'nın menajeri de sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekti. Menajerin, Galatasaray'ın ödemediği imaj hakları taksitleri için ihtar yoluna başvurduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncuları Ryan Babel ve Sofiane Feghouli de geçmiş dönem alacakları için FIFA'ya başvurmuştu.

PRİMLE YARA BANDI

Futbolculara maaş ödemelerini yapamayan başkan Dursun Özbek ve yönetimi, primlerle problemi çözmeye çalışıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi sonrası 250'şer bin TL prim ödemesi yaptı. Yıllık kazançları garanti olan oyuncular da prim ödemelerini memnuniyetle karşılıyor.

2 SEZONDA TRANSFERE 1 MİLYAR TL

Sarı-kırmızılı kulüp, son 2 sezonda oyuncu transferlerine rekor miktarda ödeme yaptı. Galatasaray, bu sezon yaz transfer döneminde oyuncuların bonservis ve kiralama ücretlerine 32 milyon euro harcadı.

Aslan, 2021-2022 sezonunda da transfere 26 milyon euro yatırmıştı.

Sarı-kırmızılıların son 2 sezonda transfer ücretine harcadığı rakam TL bazında 1 milyarı geçti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Kulübe ihtar çekti...
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