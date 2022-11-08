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Giriş Tarihi: 8.11.2022 15:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa evinde 1461 Trabzon'u 6-1 ile geçti

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa evinde 1461 Trabzon’u 6-1 ile geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kasımpaşa, konuk ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 1461 Trabzon'u 6-1 yendi. Bu sonuçla Kasımpaşa, adını kupada 5. tura yazdıran taraf oldu.

KASIMPAŞA 6 - 1 1461 TRABZON

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Anıl Usta

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Berat Kalkan, Bruma, Donk (Dk. 69 Yasin Özcan), Petretta, Tirpan (Dk. 46 Oğuzhan Efe Yılmaz), Aytaç Kara (Dk. 64 Selim Dilli), Hajradinovic, Ben Ouannes (Dk. 46 Tunay Torun), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Fall), Ali Sühan Demirel
1461 Trabzon: Özkan Karabulut, Berkan Aydeniz, Onur Akdeniz, Mert Özmen (Dk. 79 Avellino), Ali Eren İyican, Tunahan Ergül, Arif Morkaya (Dk. 60 Cihat Çakmak), Ahmet Çakmak (Dk. 46 Kerem Baykuş), Berkay Sefa Kara (Dk. 46 Atalay Yıldırım), Denizhan Taşkan (Dk. 55 Utku Şen), Fuat Bavuk

Goller: Dk. 7 ve 41 Ali Sühan Demirel, Dk. 8 ve 32 Aytaç Kara, Dk. 26 Hajradinovic, Dk. 66 Fall (Kasımpaşa), Dk. 88 Atalay Yıldırım (1461 Trabzon)
Sarı kart: Dk. 41 Arif Morkaya (1461 Trabzon)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Ali Sühan Demirel'in çaprazdan şutunda, top ağlara gitti: 1-0.
8. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan ceza sahası içine giren Ali Sühan Demirel'in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Aytaç Kara'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
26. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla çalımlarla ilerleyen Tirpan'ın pası sonrası ceza sahası içinde Hajradinovic'in gelişine şutunda, top filelere gitti: 3-0.
32. dakikada fark 4'e çıktı. Soldan çizgiye inen Petretta'nın ceza sahası içine yerden ortasına Aytaç Kara'nın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0.
41. dakikada Kasımpaşa 5. golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Ali Sühan Demirel, Hajradinovic ile girdiği verkaç sonrası altıpasta kalecinin de hatasıyla topu filelere gönderdi: 5-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
66. dakikada Kasımpaşa farkı 6'ya çıkardı. Selim Dilli'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fall'un arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0.
88. dakikada 1461 Trabzon gol buldu. Sağdan Fuat Bavuk'un ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Atalay Yıldırım'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 6-1.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa evinde 1461 Trabzon'u 6-1 ile geçti
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