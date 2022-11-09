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Giriş Tarihi: 9.11.2022 16:57

İsviçre'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Haris Seferovic...

AA
İsviçre’nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Haris Seferovic...

2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İsviçre Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Galatasaray forması giyen Haris Seferovic de 26 kişilik kadroda yer aldı.

İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuva tarihindeki en iyi derecesi çeyrek final (1934, 1938, 1954) olan İsviçre'nin kadrosu belirlendi.

SEFEROVİC VE TÜRK ASILLI ERAY CÖMERT KADRODA

Teknik direktör Murat Yakın, 26 kişilik kadroda, Galatasaray'da oynayan santrfor Haris Seferovic ve Valencia forması giyen Türk asıllı savunma oyuncusu Eray Cömert'e de yer verdi.

Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile beraber G Grubu'nda mücadele edecek İsviçre'nin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Kohn (Salzburg), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Savunma: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Silvan Widmer (Mainz 05)

Orta saha: Granit Xhaka (Arsenal), Edimilson Fernandes (Mainz 05), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Young Boys), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Lugano), Denis Zakaria (Chelsea), Michel Aebischer (Bologna)

Forvet: Breel Embolo (Monaco), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Salzburg), Haris Seferovic (Galatasaray), Ruben Vargas (Augsburg).

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İsviçre'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Haris Seferovic...
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