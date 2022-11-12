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Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:49

FIFA'dan Danimarka formasına izin çıkmadı

FIFA’dan Danimarka formasına izin çıkmadı

Danimarka Milli Takımı'nın 2022 Katar Dünya Kupası'nda giymek istediği formalara FIFA tarafından izin çıkmadı. Danimarka Federasyonu, oyuncularının "Herkes için İnsan Hakları" yazan formalar için başvuruda bulunmuştu.

Danimarka'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda insan hakları mesajlı forma giymesi FIFA tarafından reddedildi. Ülke federasyonu, oyuncularının "Herkes için İnsan Hakları" yazan formalar için başvuruda bulunmuştu. Dünya futbolunun yönetim organı, tüm siyasi mesajları yasakladı ve takımlardan 'futbola odaklanmalarını' istedi.

JAKOB JENSEN: SİYASET OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ
Federasyon Başkanı Jakob Jensen, bunun siyasi bir mesaj olduğuna itiraz ederken, "Benim için bu evrensel insan hakları hakkında çok basit bir mesaj içeren bir forma. Buna karar vermek FIFA'nın hakkıdır. FIFA elbette her türlü tuhaf şeyi önlemek için bunu yapıyor. O kadar da ilginç olduğunu düşünmüyoruz. Biz bunda siyaset olduğunu düşünmüyoruz. İnsan haklarının evrensel olduğunu düşünüyoruz ve bu görüşün yanındayız." dedi.

Katar, 20 Kasım'da başlayacak turnuva öncesinde eşcinsel ilişkiler, insan hakları sicili ve göçmen işçilere yönelik muamele konusundaki tutumu nedeniyle eleştirildi. İngiltere de Katar'ın politikalarına karşı bir protesto olarak 'OneLove' kol bantları takacak.

FIFA, 32 Dünya Kupası takımına futbolun ideolojik veya politik savaşlara sürüklenmemesi çağrısında bulundu.

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FIFA'dan Danimarka formasına izin çıkmadı
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