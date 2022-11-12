FIFA’dan Danimarka formasına izin çıkmadı

JAKOB JENSEN: SİYASET OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ

Federasyon Başkanı Jakob Jensen, bunun siyasi bir mesaj olduğuna itiraz ederken, "Benim için bu evrensel insan hakları hakkında çok basit bir mesaj içeren bir forma. Buna karar vermek FIFA'nın hakkıdır. FIFA elbette her türlü tuhaf şeyi önlemek için bunu yapıyor. O kadar da ilginç olduğunu düşünmüyoruz. Biz bunda siyaset olduğunu düşünmüyoruz. İnsan haklarının evrensel olduğunu düşünüyoruz ve bu görüşün yanındayız." dedi.

Katar, 20 Kasım'da başlayacak turnuva öncesinde eşcinsel ilişkiler, insan hakları sicili ve göçmen işçilere yönelik muamele konusundaki tutumu nedeniyle eleştirildi. İngiltere de Katar'ın politikalarına karşı bir protesto olarak 'OneLove' kol bantları takacak.

FIFA, 32 Dünya Kupası takımına futbolun ideolojik veya politik savaşlara sürüklenmemesi çağrısında bulundu.