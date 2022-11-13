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Giriş Tarihi: 13.11.2022 20:06

Atiba Hutchinson, Kanada ile Dünya Kupası'na gidiyor

AA
Atiba Hutchinson, Kanada ile Dünya Kupası’na gidiyor

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Kanada Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe de kadroda yer aldı.

Teknik direktör John Herdman'ın açıkladığı 26 kişilik kadroda, Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson ve Hatayspor forması giyen Samuel Adekugbe da yer aldı.

F Grubu'nda Belçika, Hırvatistan ve Fas ile mücadele edecek Kanada'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Milan Borjan (Kızılyıldız), Dayne Clair (Minnesota United), James Pantemis (Montreal).

Defans: Steven Vitoria (Chaves), Alistair Johnston (Montreal), Richie Laryea (Nottingham Forest/Toronto), Kamal Miller (Montreal), Sam Adekugbe (Hatayspor), Joel Waterman (Montreal), Derek Cornelius (Panetolikos).

Orta saha: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Jonathan Osorio (Toronto), Stephen Eustaquio (Porto), Liam Fraser (Deinze), Samuel Piette (Montreal), Mark-Anthony Kaye (Toronto), Ismael Kone (Montreal), David Wotherspoon (St. Johnstone).

Forvet: Alphonso Davies (Bayern Münih), Jonathan David (Lille), Cyle Larin (Club Brugge), Ike Ugbo (Troyes), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Tajon Buchanan (Club Brugge), Junior Hoilett (Reading), Liam Millar (Basel).

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Atiba Hutchinson, Kanada ile Dünya Kupası'na gidiyor
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