Galatasaray’dan ayrılan Morutan, Pisa’da şov yapıyor

Sezon başında takımın başına Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte sarı kırmızılılarda düşünülmeyen Rumen orta saha, oynayabileceği bir kulübe kiralanmak istendi ve bu nedenle İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'nın yolunu tuttu. Teknik direktör Luca D'Angelo tarafından birçok maçta tercih edilen 10 numara, bu sezon İtalyan ekibinde fırtına estiriyor. Pisa formasıyla toplamda 12 maça çıkan Olimpiu Morutan, 4 gol 3 asistlik performansla herkesin dikkatini bir kez daha çekti.

Geçen hafta Cosenza maçında 2 gol, bu hafta da Cagliari ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada 1 gole imza atan Morutan, şov yapmaya devam ediyor. Morutan'ın Pisa'ya transferinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon sonunda Pisa'ya transfer olacak.