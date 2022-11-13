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Giriş Tarihi: 13.11.2022 14:34 Son Güncelleme: 13.11.2022 14:48

Galatasaray'dan ayrılan Morutan, Pisa'da şov yapıyor

Galatasaray’dan ayrılan Morutan, Pisa’da şov yapıyor

Galatasaray'ın sezon başında Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, performansıyla adından söz ettiriyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, 10 numaraya geçtikten sonra çıktığı Serie B'de fırtınalar estiriyor.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, burada gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, Fatih Terim döneminde Rumen takımı Steaua Bükreş takımından 4.1 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Büyük beklentilerle alınan 23 yaşındaki futbolcu, istenilen performansı sergileyemedi.

Sezon başında takımın başına Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte sarı kırmızılılarda düşünülmeyen Rumen orta saha, oynayabileceği bir kulübe kiralanmak istendi ve bu nedenle İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'nın yolunu tuttu. Teknik direktör Luca D'Angelo tarafından birçok maçta tercih edilen 10 numara, bu sezon İtalyan ekibinde fırtına estiriyor. Pisa formasıyla toplamda 12 maça çıkan Olimpiu Morutan, 4 gol 3 asistlik performansla herkesin dikkatini bir kez daha çekti.

Geçen hafta Cosenza maçında 2 gol, bu hafta da Cagliari ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada 1 gole imza atan Morutan, şov yapmaya devam ediyor. Morutan'ın Pisa'ya transferinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon sonunda Pisa'ya transfer olacak.

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Galatasaray'dan ayrılan Morutan, Pisa'da şov yapıyor
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