Kayserispor’da ayrılık depremi! Berna Gözbaşı kararını açıkladı...

ALİ ÇAMLI'DAN HAKEM TEPKİSİ

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise Arabam.com Konyaspor karşısında takım olarak iyi olmadıklarını söyledi.

Her maçta aynı performansın gösterilemeyeceğini ve iyi olmadıkları zamanların da olacağını anlatan Çamlı, maçta verilen kararlara tepki gösterdi.

Hakemler tarafından deplasmanda bu kadar kötü muameleye maruz kalmadıklarını savunan Çamlı, "Çok beğendiğim hakem bugün sahada sınavı bana göre eksiyle bitirdi. Bütün avantajları rakip takım lehine kullandı. Hakemin kötü niyetli olduğunu asla düşünmüyorum. Pırıl pırıl bir hakem. Zaman zaman bunların da hata yapma lüksü var. Kayserispor'un sahipsiz olmadığını VAR'daki hakemlere belirtmek istiyorum. Dikkatli izlesinler. Bizim aleyhimize pozisyonda nasıl VAR'a gidildiyse, lehimize pozisyonda da VAR hakemi davet edecek. Hakem izleyecek ancak öyle karar verecek. VAR hakemlerinden taraf bu yıl çok sıkıntılıyız, bütün kulüplerin olduğu gibi. Buradan federasyona çağrıda bulunuyorum, VAR'daki hakemler çok yetersiz. İyi oynamadık, yenilgiyi de hakkettik. Olabilir, canları sağ olsun. Teknik heyeti, futbolcuları tebrik ediyorum. Ciddi başarılara imza atacaklar." değerlendirmesinde bulundu.