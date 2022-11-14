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Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:59

Alanyaspor asbaşkanı Oktay Cebeci yaşamını yitirdi

DHA
Alanyaspor asbaşkanı Oktay Cebeci yaşamını yitirdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor'un asbaşkanlarından iş insanı Oktay Cebeci (74), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alanyaspor'un asbaşkanlarından iş insanı Oktay Cebeci, yaklaşık 1 yıl önce yakalandığı pankreas kanserine yenik düştü. Alanyaspor yöneticiliğinin yanı sıra ilçede yaptığı hayır işleriyle tanınan Cebeci'nin mayıs ayından bu yana kemoterapi gördüğü belirtildi. Cebeci'nin ölümü sonrası Alanyaspor Kulübü başta olmak üzere birçok kulüp ve spor adamı taziye mesajı yayımladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Oktay Cebeci için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında, "Corendon Alanyaspor Kulübü asbaşkanlarından Oktay Cebeci'nin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. 74 yaşında hayatını kaybeden Merhum Oktay Cebeci'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.

İş insanı Oktay Cebeci'nin cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip Alanya'da bulunan Oktay Hanife Cebeci Camii'nde kılınacak namazın ardından Bektaş Aile Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Alanyaspor asbaşkanı Oktay Cebeci yaşamını yitirdi
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