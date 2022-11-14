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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Konya kendine geldi

Konya kendine geldi

Kayserispor karşısında geriye düşen yeşil-beyazlı takım, Calvo ve Diouf’un (pen) golleriyle 2-1 kazanıp 5 maçlık galibiyet özlemine noktayı koydu

Sezona iyi bir başlangıç yapıp sonrasında gardı düşen Arabam.com Konyaspor, Kayserispor deplasmanında 2-1 galip geldi. Beş maçtır (3G-2B) yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi Kayseri, 8. dakikada üstünlüğü buldu. Emrah'ın asistinde Hosseini'nin kafası filelerle buluştu: 1-0. Ancak İlhan Palut'un takımında Calvo, 1 dakika sonra cezayı keserek eşitliği sağladı: 1-1. Konyaspor'da Bytyqi, 22. dakikada yerde kaldı. Önce 'devam' diyen hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Diouf ağları sarstı: 1-2. İkinci devrede taraftarının coşkusuyla Kayserispor ataklarını sıklaştırdı. Mustafa ve Gavranovic pozisyonlardan yararlanamayınca mücadele Konyaspor'un 2-1'lük üstünlüğüyle sona erdi.

GÖZBAŞI: AFFIMI İSTİYORUM!
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, maçın ardından ayrılık sinyali verdi. Gözbaşı, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkânları sundum ama artık yapabileceğim bir şey kalmadı. Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı duyurmak istiyorum. Bu Dünya Kupası'nın olduğu sürede artık bu kulübün yaşaması için ne çözüm bulunacaksa bunun konuşulması ve karara varılması gerekiyor" dedi.

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