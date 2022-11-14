Konya kendine geldi

Sezona iyi bir başlangıç yapıp sonrasında gardı düşenBeş maçtır (3G-2B) yenilgi yüzü görmeyen ev sahibiEmrah'ın asistinde Hosseini'nin kafası filelerle buluştu: 1-0. Ancak İlhan Palut'un takımındaKonyaspor'da Bytyqi, 22. dakikada yerde kaldı. Önce 'devam' diyen hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.İkinci devrede taraftarının coşkusuyla Kayserispor ataklarını sıklaştırdı. Mustafa ve Gavranovic pozisyonlardan yararlanamayınca mücadeleKayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, maçın ardından ayrılık sinyali verdi. Gözbaşı,Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı duyurmak istiyorum. Bu Dünya Kupası'nın olduğu sürede artık bu kulübün yaşaması için ne çözüm bulunacaksa bunun konuşulması ve karara varılması gerekiyor" dedi.