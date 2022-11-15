Ferdi Kadıoğlu’nun anatomisi! Forvet arkasından yıldız bir beke dönüştü

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edildiğinde yıl 2018'di… Ali Koç yeni başkan seçilmiş, sportif direktör olarak Comolli'yi, teknik direktör olarak Cocu'yu göreve getirmişti. O zaman henüz 19 yaşında olan ve 4 yıllık imza atan Ferdi, geride kalan 5 yılda hem kendini hem de futbolunu geliştirdi.