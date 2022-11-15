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Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:50 Son Güncelleme: 15.11.2022 09:54

Ferdi Kadıoğlu'nun anatomisi! Forvet arkasından yıldız bir beke dönüştü

Samet YÜKSEL
Ferdi Kadıoğlu’nun anatomisi! Forvet arkasından yıldız bir beke dönüştü

Fenerbahçe'ye 19 yaşındayken gelen Ferdi Kadıoğlu, 5 yılda büyük değişim ve gelişim yaşadı. Fizik olarak gelişti, kaslı yapısıyla sahada güçlü ve yıkılmaz bir görüntü vermeye başladı. Forvet arkası olarak transfer edilmesine rağmen üst seviye bir beke dönüştü.

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edildiğinde yıl 2018'di… Ali Koç yeni başkan seçilmiş, sportif direktör olarak Comolli'yi, teknik direktör olarak Cocu'yu göreve getirmişti. O zaman henüz 19 yaşında olan ve 4 yıllık imza atan Ferdi, geride kalan 5 yılda hem kendini hem de futbolunu geliştirdi.

Forvet arkası olarak transfer edilmesine rağmen yıllar içerisinde defansif yönünü geliştirerek üst seviye bir bek oyuncusuna dönüştü. İlk sezonunu U21 takımında geçiren, 10 maçta görev alan ve A Takım'la sadece 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev yapan Ferdi, toplam 898 dakika forma giydi.

20 MAÇTA 1723 DAKİKA OYNADI
2019-20'de 23'ü Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 1'i U19 olmak üzere 32 karşılaşmada 1539 dakika sahada kaldı. 6 gol-5 asistlik katkı verdi. 2020-21'de 26 lig, 4 kupa olmak üzere 958 dakika oynarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon 38 maça çıktı (28 lig-9 Avrupa- 1 kupa). 2901 dakikada 3 gol-3 asist yaptı.

Bu sezon ise 12'si lig, 8'i Avrupa kulvarında 20 maçta 1723 dakika sahadaydı. 2 asist üretti. F.Bahçe'nin Giresun'a yenildiği maçta ise takımı adına sahanın en iyisi olmayı başardı. Yönetim başta Napoli olmak üzere birçok Avrupa kulübünün takip ettiği Ferdi'yi takımda tutmakta zorlanacak gibi görünüyor.

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Ferdi Kadıoğlu'nun anatomisi! Forvet arkasından yıldız bir beke dönüştü
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