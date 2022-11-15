İhanete uğradım

İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de Pers Morgan'ın programına katılan Cristano Ronaldo, Manchester United'a transferinden, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krize kadar her şeyi anlattı. İşte 37 yaşındaki Portekizli yıldızın çok ses getiren açıklamalarından öne çıkanlar:United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü bana saygı göstermeyen birine saygı duymam.sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim.Rooney beni neden bu kadar sık eleştiriyor bilmiyorum. Sanırım hâlâ üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli. Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe de gerek yok zaten.Ferguson görevi bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır.şunu bilsin ki en iyisini istediğim için M.United'a geldim. Onlar da her şeyin farkında. Bunu göremeyenler, görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyor.The Telegraph'ın haberine göre ManU, sezonun geri kalanındaki maaşını talep etmezse Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini ocak ayında feshedecek.