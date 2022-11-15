İhanete uğradım

Ronaldo sessizliğini bozdu. Eric ten Hag’ı hedef alan yıldız futbolcu, “Bana saygı duymayana saygı duymam” dedi
İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de Pers Morgan'ın programına katılan Cristano Ronaldo, Manchester United'a transferinden, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krize kadar her şeyi anlattı. İşte 37 yaşındaki Portekizli yıldızın çok ses getiren açıklamalarından öne çıkanlar: MANCHESTER United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü bana saygı göstermeyen birine saygı duymam.
BENİ sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. WAYNE Rooney beni neden bu kadar sık eleştiriyor bilmiyorum. Sanırım hâlâ üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli. Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe de gerek yok zaten.
ALEX Ferguson görevi bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. TARAFTAR şunu bilsin ki en iyisini istediğim için M.United'a geldim. Onlar da her şeyin farkında. Bunu göremeyenler, görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyor.
ŞARTLI FESİH!
The Telegraph'ın haberine göre ManU, sezonun geri kalanındaki maaşını talep etmezse Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini ocak ayında feshedecek.