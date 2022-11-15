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Giriş Tarihi: 15.11.2022 07:50 Son Güncelleme: 15.11.2022 07:54

Okan Buruk hocası Fatih Terim'i geride bıraktı! Son yılların en iyi Galatasaray'ı...

Okan Buruk hocası Fatih Terim’i geride bıraktı! Son yılların en iyi Galatasaray’ı...

Süper Lig'de son 3 maçında 11 gol atıp sadece 1 gol yiyen Galatasaray, Dünya Kupası arasına moralli gitti. Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleri sonrası Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, eski hocası Fatih Terim'i geride bıraktı. İşte ortaya çıkan o detay...

Süper Lig'de Beşiktaş'ı ve tarihe geçen maçta Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Dünya Kupası arasına moralli giden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğun en büyük adayı olan Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi ve ligdeki dengeleri değiştirdi.

Bu sezon yaptığı yıldız transferlere rağmen lige kısır başlayan Cimbom, oynadığı son maçların ardından taraftarını mest etti. Mertens ve Icardi gibi yıldızların forma girmesi de taraftarın yüzünü güldürdü.

ICARDI BAMBAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNDÜ

Transferin son günü Galatasaray'a imza atan Mauro İcardi'nin fizik olarak hazır hale gelmesi bir ayı buldu. Özel hayatı çok konuşulan Arjantinli forvet, sorunlu imajla ayak bastığı Florya'da bambaşka bir kimliğe büründü.

4 gol ve 3 asistle son 4 maça damgasını vuran İcardi, bu performansını ekstra çalışmasına borçlu. Takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye gelmek için bir ay boyunca ekstra antrenmanlar yapan 29 yaşındaki futbolcu, kulüp personelinden altyapıdaki oyunculara kadar tesis içinde herkese sıcak davrandı.

SORUNLARI ÇÖZÜP KAFASINI FUTBOLA VERDİ

Hocası Okan Buruk'un bilgisi dahilinde Arjantin ve İtalya'ya giden dünya yıldızı, özel hayatındaki sorunları çözüp kafasını futbola verdi. Galatasaray'a uyum sağlayan İcardi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında kalitesini gösterdi. Profesyonelliği ile saygı kazanıp, Kerem'e yaptığı asistle takım arkadaşlarının gönlüne girdi.

OKAN BURUK, FATİH TERİM'İ GEÇMEYİ BAŞARDI

Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı ilk 13 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan toplama başarısı gösterdi. Başarılı çalıştırıcı, son 5 sezonun ilk 13 maçı baz alındığında en başarılı hoca konumunda.

Okan Buruk'tan önce görev alan Fatih Terim, ilk 13 maçlar baz alındığında geçen sezon 21, 2020-2021'de 26, 2019- 2020'de 20, 2018- 2019'da ise 24 puan toplayabildi. Okan Buruk, zorlu fikstür ve deplasman maçları ağırlıkta olmasına rağmen eski hocasını geride bıraktı.

YUNUS AKGÜN MESAJI ALDI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, G.Saray'da beklenen performansı veremedi. Taraftarların eleştiri oklarını üzerinde toplayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak ise kesik yedi. Teknik direktör Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus, formasını geri kazanmak için gaza bastı.

Genç futbolcu, takıma verilen 12 günlük izne rağmen tatile çıkmadı. Pazar sabahı soluğu Belgrad Ormanı'nda alan Yunus, dün de bireysel antrenörü gözetiminde 7 km koşarak güç depoladı.

Buruk'un mesajını anlayan ve Dünya Kupası arasında tekrar hocasının gözüne girmeye çalışacak genç oyuncudan yönetim de vazgeçmedi. 900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Yunus'un sözleşmesine iyileştirme yapılacak. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.

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Okan Buruk hocası Fatih Terim'i geride bıraktı! Son yılların en iyi Galatasaray'ı...
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