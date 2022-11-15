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Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:59

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'a Larin piyangosu! FIFA'dan ödeme alınacak

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Larin piyangosu! FIFA’dan ödeme alınacak

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan bedelsiz ayrılarak gittiği Club Brugge’de sıkıntılı günler geçiren Cyle Larin’in Dünya Kupası için Kanada Milli Takımı kadrosuna çağrılması, siyah-beyazlılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Beşiktaş 'a Cyle Larin'den müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini tamamlayan ve yeni mukavele için anlaşamayan deneyimli forvet, sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e imza atmıştı.

Club Brugge'de performansıyla eleştirilere hedef olan ve forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu, Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alacak.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ

2020/2021 sezonunda Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın döneminde Süper Ligi şampiyon olarak tamamlamıştı. Galatasaray 'ın averajla önünde ipi göğüsleyen siyah - beyazlılarda sezona damga vuran isimlerden biri de Larin olmuştu.

Kanadalı hücum oyuncusu, Süper Lig 'de sahaya çıktığı 38 maçta, 19 kez gol sevinci yaşarken, altı kez de asist yapma başarısı göstermişti.

Larin tüm kulvarlarda ise, 45 maçta 21 gol ve altı asistlik bir performans sergilemişti.

HER GÜN İÇİN 10 BİN DOLAR!

Fanatik'in haberine göre; Dünya Kupası'nı organize eden FIFA son iki sezon Beşiktaş'ta top koşturması nedeniyle Larin'in Katar'da geçireceği her gün için siyah-beyazlılara 10 bin dolar ödeyecek.

Beşiktaş, Dünya Kupası'nda ter dökecek Atiba, Weghorst, Nkoudou ve Saiss için de FIFA'dan günlük 10'ar bin dolar ödeme alacak.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'a Larin piyangosu! FIFA'dan ödeme alınacak
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