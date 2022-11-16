Cristiano Ronaldo'dan yine olay açıklamalar! "Manchester United hiçbir gelişim kaydetmedi"

"Ferguson, Manchester United'a dönüşümde anahtar rol oynadı. Manchester City'e çok yakındım ama imza atsaydım sadık biri olmazdım. Bu bilinçli bir karardı. Hiçbir zaman geri döndüğüm için pişman olmadım. Geri dönüşümde en önemli pay Sir Alex Ferguson'ındı. Sir Alex Ferguson beni aradı, 'Manchester City'e imza atamazsın, bu imkansız' dedi. Ben de sadece 'Tamam patron' dedim. Kararımı değiştirdim. Ben hala Manchester United'a geri dönüşümün, o günden bakınca doğru karar olduğunu düşünüyorum."

"MANCHESTER UNİTED HİÇBİR GELİŞİM KAYDEDEMEDİ"

Kırmızı Şeytanlar ile yeniden buluşmanın bir hayal kırıklığı olduğundan söz eden Portekizli yıldız, "Manchester United'a dönerken, geri kalan 13 yılda her şeyin değişmiş olacağını düşünüyordum. Geldiğimde her şeyin aynı olduğunu gördüm. Bu kötü bir sürprizdi. Real Madrid, hatta Juventus'la karşılaştırdığınızda Manchester United hiç gelişim kaydedemedi." şeklinde konuştu.