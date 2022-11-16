Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo'dan yine olay açıklamalar! "Manchester United hiçbir gelişim kaydetmedi"
Giriş Tarihi: 17.11.2022 00:55 Son Güncelleme: 17.11.2022 00:56

Cristiano Ronaldo'dan yine olay açıklamalar! "Manchester United hiçbir gelişim kaydetmedi"

Cristiano Ronaldo’dan yine olay açıklamalar! Manchester United hiçbir gelişim kaydetmedi

Gazeteci Piers Morgan'ın sorularını yanıtlayan Portekizli yıldız, Manchester City'ye transfer olmaya oldukça yakın olduğunu ancak Sir Alex Ferguson'un araya girdiğini ve transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Gazeteci Piers Morgan'ın sorularını yanıtlayan Portekizli yıldız, Manchester City'ye transfer olmaya oldukça yakın olduğunu söylerken, "Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu." ifadelerini kullandı.

"Ferguson, Manchester United'a dönüşümde anahtar rol oynadı. Manchester City'e çok yakındım ama imza atsaydım sadık biri olmazdım. Bu bilinçli bir karardı. Hiçbir zaman geri döndüğüm için pişman olmadım. Geri dönüşümde en önemli pay Sir Alex Ferguson'ındı. Sir Alex Ferguson beni aradı, 'Manchester City'e imza atamazsın, bu imkansız' dedi. Ben de sadece 'Tamam patron' dedim. Kararımı değiştirdim. Ben hala Manchester United'a geri dönüşümün, o günden bakınca doğru karar olduğunu düşünüyorum."

"MANCHESTER UNİTED HİÇBİR GELİŞİM KAYDEDEMEDİ"

Kırmızı Şeytanlar ile yeniden buluşmanın bir hayal kırıklığı olduğundan söz eden Portekizli yıldız, "Manchester United'a dönerken, geri kalan 13 yılda her şeyin değişmiş olacağını düşünüyordum. Geldiğimde her şeyin aynı olduğunu gördüm. Bu kötü bir sürprizdi. Real Madrid, hatta Juventus'la karşılaştırdığınızda Manchester United hiç gelişim kaydedemedi." şeklinde konuştu.

"SAÇMA BİR KARARDI..."

Ronaldo, kulübün teknik direktör tercihleriyle alakalı ise, "Ole Gunnar Solskjaer'i görevden aldıysanız dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini göreve getirmelisiniz, bir sportif direktörü değil. Saçma bir karardı. Bir antrenör bile değilsiniz ama Manchester United'ın patronu olmaya çalışıyorsunuz. Ralf Rangnick görevdeyken ona çok saygı gösterdim. Ne olursa olsun, görevde o vardı. Kariyerimdeki tüm teknik direktörlerime 'patron' dedim. Ancak, içimde onu asla patron olarak göremedim. Asla kabul edemeyeceğim bazı noktalar gördüm. Zor zamanlardı." ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN İYİ DÜNYA KUPASI OLACAK"

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonuyla ilgili konuşan Ronaldo, "Dünya Kupası'nı kazanmanın hayalini kuruyorum. Zor olacağını biliyorum ama hayal kurmak serbest. Bu Dünya Kupası muhtemelen tarihin en iyi Dünya Kupası olacak." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekimi takvimi 17-23 Kasım 2022: Ankara, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuç sorgulama nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Terörist Ahlam Albashir’in ilk ifadesine SABAH ulaştı: 40 dakika neden bekledi?
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
SON DAKİKA HABERİ | İstiklal'deki alçak saldırıyı gerçekleştiren bir terörist daha yakalandı: PKK'lı Ahlam Albashir'e yardım etmişler!
Son dakika | PKK'lı terörist Ahlam Albashir ifadesinde tek tek anlattı: Talimatı 'Hacı' kod adlı kişiden aldım
Akaryakıt fiyatları için peş peşe indirimler! Motorin fiyatları sonrası bir indirim de benzin fiyatı için geliyor!
SON DAKİKA! İstiklal'deki alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ile ilgili yeni gelişme: Hücre evinden çıkan 4 sır telefon!
2022 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! İşte güncel en yüksek banka promosyonu veren bankalar listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo'dan yine olay açıklamalar! "Manchester United hiçbir gelişim kaydetmedi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA