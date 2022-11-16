Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar hazırlık maçında İskoçya’yı konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 16.11.2022 18:37 Son Güncelleme: 16.11.2022 18:46

Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar hazırlık maçında İskoçya’yı konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar hazırlık maçında İskoçya’yı konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, liglere verilen Dünya Kupası arasında iki hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçını Diyarbakır’da İskoçya ile oynayacak olan milliler, Stefan Kuntz ile 13. maçında sahne alacak. Karşılaşma, saat 20.00’de TRT 1’den naklen yayınlanacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Cenk Özkaçar, Çağlar, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Cengiz, Cenk Tosun

İSKOÇYA: Gordon, Robertson, McTominay, Hanley, Tierney, McGinn, Dykes, Hendry, Gilmour, Armstrong, Fraser

Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Ay yıldızlı ekipte Emre Mor sakatlığı, Merih Demiral da kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

STEFAN KUNTZ İLE 13. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra C Ligi'ni deplasmanda aldığı 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisiyle tamamladı. .

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Terörist Ahlam Albashir’in ilk ifadesine SABAH ulaştı: 40 dakika neden bekledi?
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ GÜNCEL LİSTE! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
EYT SON DURUM Emeklilikte Yaşa Takılanlar haberleri: Prime takılan olmayacak! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
Akaryakıt fiyatları için peş peşe indirimler! Motorin fiyatları sonrası bir indirim de benzin fiyatı için geliyor!
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar hazırlık maçında İskoçya’yı konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA