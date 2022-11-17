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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:23

Sebastien Haller: Mücadele henüz bitmedi

Sebastien Haller: Mücadele henüz bitmedi

Borussia Dortmund'un golcüsü Sebastien Haller, testis kanseri nedeniyle gördüğü tedavi hakkında yeni bir açıklama yayınladı.

Bir süredir sahalardan uzak olan Sebastien Haller; kemoterapi sonrası kanseri atlatmak için ameliyat olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Haller; "Beni sahadan uzak tutan tümörü vücudumdan tamamen atmak için ameliyat olacağım. Mücadele henüz bitmedi!" açıklamasında bulundu.

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl yaptığı açıklamada; "Aldığımız haber hem bizim için hem Sebastien için şoke edici oldu. Sebastian'a en kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulunuyorum. Umuyorum en kısa sürede tekrar buluşacağız. En iyi tedaviyi aldığından emin olacağız" dedi.

Fildişi Sahili milli oyuncusu 6 Temmuz'da Dortmund'a Hollanda ekibi Ajax'tan transfer olmuştu.

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Sebastien Haller: Mücadele henüz bitmedi
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