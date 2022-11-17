Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Adnan Polat'tan Galatasaray için flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:00

Son dakika Galatasaray haberleri: Adnan Polat'tan Galatasaray için flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri: Adnan Polat’tan Galatasaray için flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, bir ara sarı-kırmızılı takımla da adı anılan Manchester United'lı Cristiano Ronaldo'yla ilgili, “Ben olsam Ronaldo'yu alırım" dedi.

Galatasaray'ın eski Başkanı Adnan Polat, Polat Holding tarafından inşa edilecek olan Piyalepaşa İstanbul Premium projesinin tanıtım toplantısında Akşam'a konuştu.

Projeye ilişkin bilgiler veren Adnan Polat, Sarı-Kırmızılı takımla ilgili de düşüncülerini paylaştı. Yeniden Galatasaray'a başkan olmayı düşünmediğini net bir şekilde dile getiren Adnan Polat, Sarı-Kırmızılı takımla adı anılan Manchester United'lı Ronaldo konusunda da bir anlamda Dursun Özbek yönetimine çağrıda bulundu.

"BEN OLSAM ALIRIM"

Portekizli süper starın Türkiye'ye gelebileceğini belirten Polat, "Ben olsan Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur. Güzel de olur" dedi. Adnan Polat, 22 Mart 2008-14 Mayıs 2011 tarihleri arasında Sarı-Kırmızılı takıma başkanlık yapmış ve o dönemde getirdiği yıldızlarla adından oldukça söz ettirmişti. Polat, 2009 yılında Milan Baros, Harry Kewell gibi dünya çapında yıldızlara Galatasaray forması giydirmiş, teknik direktör olarak da Frank Rijkaard'ı takımın başına getirmişti.

POLAT DÖNEMİNDE YILDIZLAR GELDİ

Elano, Abdul Kader Keita, Meksikalı Giovanni dos Santos, Brezilyalı Jo ve Zvjezdan Misimovic gibi yıldızlar da Adnan Polat döneminde Sarı-Kırmızılı formayı giymişti. Sarı-Kırmızılılar, Adnan Polat döneminde şampiyonluk yaşamasa da 2008-09 döneminde Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. 2005-06 sezonunda kazanılan şampiyonlukta Başkan yardımcısı olan Adnan Polat'ın o dönemki '20.45'te şampiyonuz' sloganı ise hala Galatasaraylı taraftarlar tarafından unutulmadı. Adnan Polat, lig Dünya Kupası arasına girmeden önce uzun yıllar sonra Floya'ya giderek takımın antrenmanını izlemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ KURA TARİHLERİ 17-28 Kasım 2022: Ankara, İzmir, İstanbul'da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? Kura sonuçları isim listesi sorgulama
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için yeni takvim açıklandı! İşte TOKİ kura tarihleri ve il il sayılar
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA: Terörist Ahlam Albashir’in ilk ifadesine SABAH ulaştı: 40 dakika neden bekledi?
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
‘Cumaya gittiler’ diye işten kovuldular: Namaza gidenlerden ücret kestiği ortaya çıktı
Son dakika | PKK'lı terörist Ahlam Albashir ifadesinde tek tek anlattı: Talimatı 'Hacı' kod adlı kişiden aldım
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
Son dakika | Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli ve gayrimilli var
Akaryakıt fiyatları için peş peşe indirimler! Motorin fiyatları sonrası bir indirim de benzin fiyatı için geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberleri: Adnan Polat'tan Galatasaray için flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA