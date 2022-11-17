Son dakika Galatasaray haberleri: Adnan Polat’tan Galatasaray için flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!

Galatasaray'ın eski Başkanı Adnan Polat, Polat Holding tarafından inşa edilecek olan Piyalepaşa İstanbul Premium projesinin tanıtım toplantısında Akşam'a konuştu.

Projeye ilişkin bilgiler veren Adnan Polat, Sarı-Kırmızılı takımla ilgili de düşüncülerini paylaştı. Yeniden Galatasaray'a başkan olmayı düşünmediğini net bir şekilde dile getiren Adnan Polat, Sarı-Kırmızılı takımla adı anılan Manchester United'lı Ronaldo konusunda da bir anlamda Dursun Özbek yönetimine çağrıda bulundu.

"BEN OLSAM ALIRIM"

Portekizli süper starın Türkiye'ye gelebileceğini belirten Polat, "Ben olsan Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur. Güzel de olur" dedi. Adnan Polat, 22 Mart 2008-14 Mayıs 2011 tarihleri arasında Sarı-Kırmızılı takıma başkanlık yapmış ve o dönemde getirdiği yıldızlarla adından oldukça söz ettirmişti. Polat, 2009 yılında Milan Baros, Harry Kewell gibi dünya çapında yıldızlara Galatasaray forması giydirmiş, teknik direktör olarak da Frank Rijkaard'ı takımın başına getirmişti.

POLAT DÖNEMİNDE YILDIZLAR GELDİ

Elano, Abdul Kader Keita, Meksikalı Giovanni dos Santos, Brezilyalı Jo ve Zvjezdan Misimovic gibi yıldızlar da Adnan Polat döneminde Sarı-Kırmızılı formayı giymişti. Sarı-Kırmızılılar, Adnan Polat döneminde şampiyonluk yaşamasa da 2008-09 döneminde Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. 2005-06 sezonunda kazanılan şampiyonlukta Başkan yardımcısı olan Adnan Polat'ın o dönemki '20.45'te şampiyonuz' sloganı ise hala Galatasaraylı taraftarlar tarafından unutulmadı. Adnan Polat, lig Dünya Kupası arasına girmeden önce uzun yıllar sonra Floya'ya giderek takımın antrenmanını izlemişti.