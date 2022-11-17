Son dakika haberleri: Selçuk İnan Süper Lig’e dönüyor! Yeni takımı...

Galatasaray'ın iz bırakan futbolcularından Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşamaya hazırlanıyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, ilk deneyimini Süper Lig'de yaşayacak.

SELÇUK İNAN YENİ KARİYERİNE SÜPER LİG İLE GİRİŞ YAPIYOR

Galatasaray'da yaklaşık 1,5 yıl yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Selçuk İnan, Sarı-Kırmızılılara veda etmesinin ardından teknik direktörlük için kolları sıvamıştı. Bir süredir kendini ve ekibini bu görev için hazırlayan Selçuk İnan'a büyük bir fırsat doğdu.

İSTANBUL EKİBİNE İMZA ATIYOR

Selçuk İnan'ın ilk teknik direktörlük deneyimini Süper Lig'de yaşamak üzere olduğu ortaya çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başına geçmek üzere. Şenol Can ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin göreve 37 yaşındaki genç çalıştırıcıyı getirmeye hazırlandığı kaydedildi.