Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Selçuk İnan Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:30

Son dakika haberleri: Selçuk İnan Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...

Son dakika haberleri: Selçuk İnan Süper Lig’e dönüyor! Yeni takımı...

Son dakika haberleri: Selçuk İnan ilk teknik direktör deneyimini Süper Lig'de yaşamaya hazırlanıyor. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten, Sarı-Kırmızılılardan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük için kolları sıvayan Selçuk İnan, Süper Lig ekibinde göreve başlıyor.

Galatasaray'ın iz bırakan futbolcularından Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşamaya hazırlanıyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, ilk deneyimini Süper Lig'de yaşayacak.

SELÇUK İNAN YENİ KARİYERİNE SÜPER LİG İLE GİRİŞ YAPIYOR

Galatasaray'da yaklaşık 1,5 yıl yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Selçuk İnan, Sarı-Kırmızılılara veda etmesinin ardından teknik direktörlük için kolları sıvamıştı. Bir süredir kendini ve ekibini bu görev için hazırlayan Selçuk İnan'a büyük bir fırsat doğdu.

İSTANBUL EKİBİNE İMZA ATIYOR

Selçuk İnan'ın ilk teknik direktörlük deneyimini Süper Lig'de yaşamak üzere olduğu ortaya çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başına geçmek üzere. Şenol Can ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin göreve 37 yaşındaki genç çalıştırıcıyı getirmeye hazırlandığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! 17-28 Kasım 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura sonucu isim listesi sorgulama (Ankara, İzmir, İstanbul)
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için yeni takvim açıklandı! İşte TOKİ kura tarihleri ve il il sayılar
SON DAKİKA: Terörist Ahlam Albashir’in ilk ifadesine SABAH ulaştı: 40 dakika neden bekledi?
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
‘Cumaya gittiler’ diye işten kovuldular: Namaza gidenlerden ücret kestiği ortaya çıktı
Son dakika | PKK'lı terörist Ahlam Albashir ifadesinde tek tek anlattı: Talimatı 'Hacı' kod adlı kişiden aldım
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
SON DAKİKA HABERİ | İstiklal'deki alçak saldırıyı gerçekleştiren bir terörist daha yakalandı: PKK'lı Ahlam Albashir'e yardım etmişler!
Akaryakıt fiyatları için peş peşe indirimler! Motorin fiyatları sonrası bir indirim de benzin fiyatı için geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Selçuk İnan Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA