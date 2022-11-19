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Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:27

Richarlison'dan şaşırtan emeklilik kararı

Richarlison’dan şaşırtan emeklilik kararı

Richarlison yaptığı emeklilik planı açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı golcü, "Kendime bir ada satın alacağım, bir grup kız arkadaşımla o adada yaşayacağım. Ronaldinho'nun bir fotoğrafı çıkmıştı, tıpkı onun gibi" dedi.

Brezilya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Richarlison, emeklilik planını anlattı. İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen 25 yaşındaki oyuncu verdiği röportajda kendisine sorulan "Futbolu bıraktığında ne yapacaksın, hayalin nedir?" sorusuna "Kendime bir ada satın alacağım, bir grup kız arkadaşımla o adada yaşayacağım. Ronaldinho'nun bir fotoğrafı çıkmıştı, tıpkı onun gibi" yanıtını verdi.

Richarlison emekliliğinden sonra futbolun içinde kalmayı ise şimdilik düşünmediğini ifade ederken bu açıklamaları sosyal medyada büyük dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Everton'dan Tottenham'da 58 milyon euroya transfer edilirken Londra ekibinde çıktığı 15 maçta 2 gol 3 asist üretmişti.

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Richarlison'dan şaşırtan emeklilik kararı
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