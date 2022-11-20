Abdurrahim Albayrak’ın torunu için TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den taziye mesajı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Sayın Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Merhum Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü ise mesajında şunları kaydetti:

"Uzun yıllar Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş Kulübü de mesajında, "Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.