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Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:45

Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau, Moldova'yı yıktı

Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau, Moldova’yı yıktı

Romanya Milli Takımı'nın hazırlık maçında Moldova'yı 5-0 yendiği karşılaşmada Galatasaray'ın kiralık oyuncuları Oliviu Morutan ve Alexandru Cicaldau şov yaptı.

Romanya Milli Takımı, hazırlık karşılaşmasında Moldova'yı deplasmanda 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Romanya Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaray'ın kiralık oyuncuları Olimpiu Morutan (Pisa) ve Alexandru Cicaldau (Ittihad Kalba) maça damgasını vurdu.

Maça hızlı başlayan Romanya, 9. dakikada Olimpiu Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Denis Draguş ile skoru 2-0 yapan Romanya'da asisti ise Alexandru Cicaldau yaptı. Rumen yıldız, bu kez 61. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Deplasman ekibinin diğer gollerini ise 71. dakikada Daniel Paraschiv ve 88. dakikada Adrian Rus kaydetti.

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Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau, Moldova'yı yıktı
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