Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau, Moldova’yı yıktı

Maça hızlı başlayan Romanya, 9. dakikada Olimpiu Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Denis Draguş ile skoru 2-0 yapan Romanya'da asisti ise Alexandru Cicaldau yaptı. Rumen yıldız, bu kez 61. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Deplasman ekibinin diğer gollerini ise 71. dakikada Daniel Paraschiv ve 88. dakikada Adrian Rus kaydetti.