Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer: Berna başkan dünya çapında bir iş yaptı

Semra Demirer, Berna Gözbaşı'nın bir 'Cumhuriyet kadını' olduğunu belirterek, "Maddi imkanları sonuna kadar kullanarak Kayseri'ye bir sosyallik kattı. Şehrin gençlerine, kadınlarına o sosyalliği kazandırmak için ailesini, işini ihmal etti. Berna başkan dünya çapında bir iş yaptı. Beklentiye girmeden yaptı. Başardık. Kadınların yönetim kurullarında, liderlik pozisyonlarında çok daha fazla olması lazım" dedi.

Maddi imkanların olmayabileceğini vurgulayan Demirer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Berna başkanın her zorluğu göğüslemesi, altyapıya inanan idealist ve 'Ben işimi güzel yaparım' diyen, çok ciddi kültür ve eğitim almış, idealist Çağdaş Atan gibi bir hocanın olması başarıyı getirdi. Şikayet etmektense, mevcut durumu değerlendirecek bilgiye ve sevgiye sahipsek, birbirimizi kucaklarsak elimizdeki kadroyla çok büyük başarı elde edebiliyoruz. Çağdaş hoca bunun örneği. Fair play ödülü de aldı. Ne kavgası var ne küfrü var. Altyapıdaki oyuncuları küçümsemiyor, her birine dokunuyor. Sistemi tepeden aşağıya kadar aynı şekilde götürüyor. Bir sistem kuruyor. Böyle genç hocalara da yol açmak gerekiyor. Hoca bunun en güzel örneği. Ahlaklı, elindeki malzemeyi en iyi şekilde değerlendiren Çağdaş hoca gibi idealist hocalara bu ülkenin ihtiyacı var. Ülkemizde böyle güzel insanlar var. İlhan Palut, Okan Buruk, Emre Belözoğlu bunu yapıyor."

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayan Kayserispor'un kenetlenerek başarılı olduğunu vurgulayan Demirer, "Kayseri'de hocamızın hümanistliği, yüksek karakteri, oradaki oyuncuların güzel karakteri, Berna başkanın annelik duygusuyla kucaklaması başarıyı getirdi. Bizler de özveriyle, beklentisiz, çıkarsız, sadece ülkemizin gençlerini severek, bir kadının zorluk yaşadığını hissedip destek olduk. Sonucunu görüyoruz. Bu sadece büyük paralarla olacak şey değil. Ruh ve kimya da lazım. Benim de yönettiğim bir kulüp var. Her türlü imkan veya imkansızlıklar içinde her türlü çocuğa hizmet veriliyor ve çocuklar uçuyor. Onları faydalı hale getirebiliyorsunuz. Böylece Türkiye ve dünyaya hizmet ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Kadın yöneticilerin sayısının artması gerektiğine dikkati çeken Demirer, "Fransa'da yapılan bir istatistiğe göre, kadınların yönetim kurulunda çok olduğu yerlerde hataların çok az yapıldığı ispatlanmış. Kurum ve kuruluşlarda kadın yönetici sayımız artmalı. Futbol olur, güreş olur, basketbol olur fark etmiyor" diye konuştu.