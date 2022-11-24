Beşiktaş’ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilecek antrenmanla çalışmalarına başlayacak siyah-beyazlılar, 5-18 Aralık'ta Antalya Gloria Sports Arena'da kampa girecek.
Beşiktaş; İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük ile Antalya kampı öncesi, Belçika'nın Charleroi ve Westerlo ekipleriyle de kamp esnasında hazırlık maçları oynayacak.
Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı şöyle:
29 Kasım Salı:
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
2 Aralık Cuma:
19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
8 Aralık Perşembe:
Beşiktaş-Charleroi (Antalya)
11 Aralık Pazar:
Beşiktaş-Westerlo (Antalya)