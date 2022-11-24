Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor! Portekiz - Gana (CANLI)

Stadyum 974'te TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede, ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çalacak. İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı.
İLK 11'LER
Portekiz: Costa, Dias, Guerreiro, Ronaldo, Bruno, Bernardo, Felix, Danilo, Neves, Cancelo, Otavio.
Gana: Ati Zigi, Salisu, Partey, Andre Ayew, Rahman, Amartey, Inaki, Kudus, Abdul Samed, Djiku, Seidu.
RONALDO İLK KUPASININ PEŞİNDE
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırma hedefiyle Katar'daki turnuvaya başlayacak.
Yıldız futbolcu kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.