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Giriş Tarihi: 24.11.2022 18:08

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor! Portekiz - Gana (CANLI)

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası’nda sahneye çıkıyor! Portekiz - Gana CANLI

2022 Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorilerinden Portekiz, Gana karşısında ilk maçına çıkıyor. Cristiano Ronaldo'nun da sahne alacağı dev mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Stadyum 974'te TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede, ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çalacak. İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı.

İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Dias, Guerreiro, Ronaldo, Bruno, Bernardo, Felix, Danilo, Neves, Cancelo, Otavio.

Gana: Ati Zigi, Salisu, Partey, Andre Ayew, Rahman, Amartey, Inaki, Kudus, Abdul Samed, Djiku, Seidu.

RONALDO İLK KUPASININ PEŞİNDE

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırma hedefiyle Katar'daki turnuvaya başlayacak.

Yıldız futbolcu kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

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Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor! Portekiz - Gana (CANLI)
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