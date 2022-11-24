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Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:19

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor forvetini Romanya'da buldu! Adrian Sut için flaş hamle...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor forvetini Romanya’da buldu! Adrian Sut için flaş hamle...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, 23 yaşındaki Rumen orta sahanın transferinde sona yaklaştı. Romanya basını, ikinci yarı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un, potansiyelini yüksek gördüğü Adrian Sut'un transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini yazdı.

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, transfer için düğmeye erken bastı. 1998 doğumlu yabancı kriterlerine uygun futbolcu arayışını sürdüren Fırtına, orta saha oyuncusu Adrian Sut'ta sona yaklaştı.

Romanya basını Trabzonspor'un Adrian Sut ile ilgilendiğini ve kulübün beklentisinin 3 milyon Euro seviyelerinde olduğunu yazdı.

Teknik ekibin, Rumen oyuncunun potansiyelini yüksek gördüğü belirtilirken, 99 doğumlu oyuncu Trabzonspor'un boş olan 98 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu kontenjanına da uyuyor.

Defansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde oynayabilen Sut'un da son şampiyona gelmeyi istediğinin altı çizildi.

EDGAR YOLCU

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yakaladığı şampiyonlukta sezon başındaki performansı ile önemli katkısı olan Edgar IE, yaklaşık bir sezondur sakatlığı nedeniyle boştaydı.

28 yaşındaki stopere, Hollanda'nın Vitesse kulübü talip oldu. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bordo-mavili formayı toplam 55 kez terleten Edgar 2 gol, 3 asist üretti.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor forvetini Romanya'da buldu! Adrian Sut için flaş hamle...
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