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Giriş Tarihi: 25.11.2022 18:23 Son Güncelleme: 25.11.2022 19:06

Dünya Kupası'nda Enner Valencia'lı Ekvador, Hollanda ile karşılaşıyor

Dünya Kupası’nda Enner Valencia’lı Ekvador, Hollanda ile karşılaşıyor

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

2022 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek.Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

CANLI | HOLLANDA 1-0 EKVADOR

GOL | 6' Gakpo

Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

İLK 11'LER:

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn

Ekvador: Galindez, Preciado, Porozo, Hincapie, Torres, Estrada, Mendez, Caicedo, Plata, Estupinan, Valencia.

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Dünya Kupası'nda Enner Valencia'lı Ekvador, Hollanda ile karşılaşıyor
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