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Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:44 Son Güncelleme: 26.11.2022 11:46

Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi

Prens Selman’dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi

Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Messi'li Arjantin'i yenerek sürprize imza atan futbolculara Rolls-Royce araba hediye edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak turnuvanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup eden Suudi Arabistanlı oyunculara büyük bir hediye geliyor. Messi'li Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz, galibiyet sonrası ülkede resmi tatil ilan ederken Veliaht Prens Muhammed bin Selman, futbolculara galibiyet primi olarak dünyanın en lüks araçlarından olan Rolls Royce Phantom verileceğini açıkladı.

300.000 BİN DOLARLIK HEDİYE
Suudi Arabistan Dünya Kupası'nın önemli favorilerinden Arjantin'İ 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin golleriyle mağlup ederek maçı 2-1 kazandı. Prens Selman'ın oyunculara hediye edeceği Rolls - Royce Phantom'un fiyatının 300.000 ila 400.000 bin dolar arasında değiştiği öğrenildi.

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Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi
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