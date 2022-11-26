Prens Selman’dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak turnuvanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup eden Suudi Arabistanlı oyunculara büyük bir hediye geliyor. Messi'li Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz, galibiyet sonrası ülkede resmi tatil ilan ederken Veliaht Prens Muhammed bin Selman, futbolculara galibiyet primi olarak dünyanın en lüks araçlarından olan Rolls Royce Phantom verileceğini açıkladı.