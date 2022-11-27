Hollanda’nın gizli kahramanı Andries Noppert! Hikayesiyle ilham oldu

Hollanda, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Ekvador ile 1-1 berabere kaldı. Senegal galibiyetinde kalesinde geçit vermeyen Andries Noppert; Ekvador karşısında da 3 kritik kurtarışla 1 puanın mimarı olurken hikâyesiyle de dikkatleri çekti. Heerenveen'de adım attığı futbola A Takım'da forma giyemeden ayrılan Noppert, 2. ligdeki Breda'da 4 sezonda 6 maçta oynayıp İtalya Serie B'deki Foggia'ya transfer oldu. Takımının iki kademe birden düşmesiyle bonservisini eline aldı. Eşinin 'Futbolu bırak, polis ol' baskısına rağmen Dordrecht'e gitti ve burada da tutunamadı.

MİLLİ FORMAYLA İLK MAÇINA KATAR'DA ÇIKTI

Bir yıl kulüpsüz kaldıktan sonra 'Her şey bitti' derken ülkesinin Go Ahead Eagles kulübü, Noppert'i bünyesine kattı. 1.5 sezonda 20 maçın 7'sinde geçit vermeyerek Heerenveen'in dikkatini çekti. Bu sezon doğduğu toprakların takımına dönen 2.03'lük dev file bekçisi, başarısıyla Van Gaal tarafından 28 yaşında Hollanda Milli Takımı'na alındı ve eldivenleri taktı. Portakallar ile siftahı Katar'daki Dünya Kupası'nda yaptı.

Noppert, Senegal karşısında 4, Ekvador maçında da 3 net fırsata izin vermedi.

STADYUMLAR DOLDU TAŞTI

İlk kez bir Müslüman ülkede düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamalarının ilk maçlarına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. 5 günde oynanan 16 karşılaşmada seyirciler tribünlerin yüzde 94'ünü doldurdu. Üç milyondan fazla biletin satıldığı turnuvada Brezilya-Sırbistan mücadelesi en fazla taraftarın ağırlandığı mücadele oldu. Şampiyonun belli olacağı Lusail Stadı'ndaki bu müsabakayı 88 bin 103 futbolsever takip etti.