Messi ile tangoya devam

Büyük turnuvaları, futbolseverler adına katlanabilir kılan büyük sanatkârlardır. İlk maçında Suudi Arabistan'dan ummadığı bir yenilgi alan Arjantinmaçında Meksika duvarını, Katar'da büyük hayaller kuran Lionel Messi'nin golüyle 2-0 aşıp yoluna devam etti.ilk yarıda orta sahayı ve savunmayı kalabalık tutup Tangocular'ın usta ayaklarına prangayı vurdu. Öyle ki topla buluşmakta zorlanan Messi, kaleye şut bile çekemedi. Akılda kalan tek hareket Meksikalı Vega'nın frikiğini tam köşede ellerinde eriten Martinez'in kurtarışıydı. Scaloni, ikinci yarıdavehamleleriyle orta alanın kısık olan ateşini yükseltip rakip kalede adeta karargâh kurdu! 64'te Di Maria'nın pasını alanülkesinin umutlarını yüzüstü bırakmadı. Fernandez ise tabelayı 2-0'a getirdi.Lionel Messi, 21. Dünya Kupası maçına çıkarak bu alanda Diego Maradona'yı yakaladı. Turnuvalardaki gol sayısını 8'e çıkaran 35 yaşındaki yıldız, Arjantin efsanesi Maradona ile gol sayılarını da eşitledi.