Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Messi ile tangoya devam
Giriş Tarihi: 27.11.2022

Messi ile tangoya devam

YUSUF TURHAN
Messi ile tangoya devam

Katar'da ülkesi adına dünyayı omuzlayan 35 yaşındaki yıldız, Arjantin'i kurtardı. İlk maçta Suudi Arabistan şokuyla sarsılan Arjantin, yine ecel terleri döktü. Lionel Messi, 64’te nefis golüyle Meksika duvarını kırdı. Fernandez zaferi perçinledi

Büyük turnuvaları, futbolseverler adına katlanabilir kılan büyük sanatkârlardır. İlk maçında Suudi Arabistan'dan ummadığı bir yenilgi alan Arjantin 'tamam mı devam mı' maçında Meksika duvarını, Katar'da büyük hayaller kuran Lionel Messi'nin golüyle 2-0 aşıp yoluna devam etti. Aztekler'in Arjantinli hocası Gerardo Martino, ilk yarıda orta sahayı ve savunmayı kalabalık tutup Tangocular'ın usta ayaklarına prangayı vurdu. Öyle ki topla buluşmakta zorlanan Messi, kaleye şut bile çekemedi. Akılda kalan tek hareket Meksikalı Vega'nın frikiğini tam köşede ellerinde eriten Martinez'in kurtarışıydı. Scaloni, ikinci yarıda Fernandes ve Alvarez hamleleriyle orta alanın kısık olan ateşini yükseltip rakip kalede adeta karargâh kurdu! 64'te Di Maria'nın pasını alan Messi, ceza sahası dışından yaptığı ölümcül vuruşla, 5. Dünya Kupası'nı oynayan 37 yaşındaki kaleci Ochoa'yı gafil avlayıp ülkesinin umutlarını yüzüstü bırakmadı. Fernandez ise tabelayı 2-0'a getirdi.

MARADONA'YI YAKALADI
Lionel Messi, 21. Dünya Kupası maçına çıkarak bu alanda Diego Maradona'yı yakaladı. Turnuvalardaki gol sayısını 8'e çıkaran 35 yaşındaki yıldız, Arjantin efsanesi Maradona ile gol sayılarını da eşitledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Son dakika: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'Sahte Doktor' ile ilgili açıklama geldi! Hastaneye bu şekilde girmiş! Hiç reçete yazmamış
Herkes çifte vatandaş olacak
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı
Kırmızı dosya açıldı! Bakan Soylu tek tek anlattı: 74 belediyeye 88 terör soruşturması
Mardin’de katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı!
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık
İmar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 yeni imar affı nedir, yasa teklifi kimleri kapsıyor, bu yıl gelecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi ile tangoya devam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA