Messi ile tangoya devam

Katar'da ülkesi adına dünyayı omuzlayan 35 yaşındaki yıldız, Arjantin'i kurtardı. İlk maçta Suudi Arabistan şokuyla sarsılan Arjantin, yine ecel terleri döktü. Lionel Messi, 64’te nefis golüyle Meksika duvarını kırdı. Fernandez zaferi perçinledi
Büyük turnuvaları, futbolseverler adına katlanabilir kılan büyük sanatkârlardır. İlk maçında Suudi Arabistan'dan ummadığı bir yenilgi alan Arjantin 'tamam mı devam mı' maçında Meksika duvarını, Katar'da büyük hayaller kuran Lionel Messi'nin golüyle 2-0 aşıp yoluna devam etti. Aztekler'inArjantinli hocası Gerardo Martino, ilk yarıda orta sahayı ve savunmayı kalabalık tutup Tangocular'ın usta ayaklarına prangayı vurdu. Öyle ki topla buluşmakta zorlanan Messi, kaleye şut bile çekemedi. Akılda kalan tek hareket Meksikalı Vega'nın frikiğini tam köşede ellerinde eriten Martinez'in kurtarışıydı. Scaloni, ikinci yarıda Fernandes ve Alvarez hamleleriyle orta alanın kısık olan ateşini yükseltip rakip kalede adeta karargâh kurdu! 64'te Di Maria'nın pasını alan Messi, ceza sahasıdışından yaptığı ölümcül vuruşla, 5. DünyaKupası'nı oynayan 37 yaşındaki kaleciOchoa'yı gafil avlayıp ülkesinin umutlarını yüzüstü bırakmadı. Fernandez ise tabelayı 2-0'a getirdi.
MARADONA'YI YAKALADI
Lionel Messi, 21. Dünya Kupası maçına çıkarak bu alanda Diego Maradona'yı yakaladı. Turnuvalardaki gol sayısını 8'e çıkaran 35 yaşındaki yıldız, Arjantin efsanesi Maradona ile gol sayılarını da eşitledi.