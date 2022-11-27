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Giriş Tarihi: 27.11.2022 22:33 Son Güncelleme: 27.11.2022 22:34

Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!

AA
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!

A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve kariyerinin son döneminde Fenerbahçe forması giyen "Büyük Mehmet" lakaplı efsane futbolculardan Mehmet Oğuz hayata gözlerini yumdu.

A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen "Büyük Mehmet" lakaplı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Mehmet Oğuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Mehmet Oğuz 19'u A Milli Takım ve 6'sı 21 Yaş Altı Milli Takımı olmak üzere toplam 25 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Futbola başladığı Galatasaray'da uzun yıllar görev alıp kaptanlık yapan ve "Büyük Mehmet" lakabıyla bilinen Oğuz, kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ise, "Kulübümüzde uzun yıllar forma giyerek takım kaptanlığı yapan, 'Büyük Mehmet' lakabıyla bilinen, Türk futbolunun değerli isimlerinden Mehmet Oğuz'un vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
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