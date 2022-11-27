Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!

A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen "Büyük Mehmet" lakaplı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Mehmet Oğuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.