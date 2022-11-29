Ali Koç'tan Jorge Jesus için olay yanıt! "Giderse gider"

"JESUS'U GÖNDEREN YOK, GİDERSE KENDİSİ GİDER"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine ilişkin soru üzerine Koç, "Kısmetse, inşallah... Allah'ın izniyle bu sene bizim senemiz olacak." dedi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan bir katılımcının konuşması üzerine Ali Koç, "Jesus'u gönderen yok, giderse kendisi gider." cevabını verdi.

Koç, bir gencin Fenerbahçeli Altay Bayındır ile tanışmak istemesi üzerine, Altay'ın örnek bir karakter, lider olduğunu, tanıştırma konusunda da kendisine yardım edeceğini dile getirdi.

Bir katılımcının, "20 yıllık tiyatro' dediniz, bitirdiniz o tiyatroyu. Ama maalesef o tiyatro zaman zaman kurgulanıyor. Fenerbahçe Avrupa'da final oynayacak ama Türkiye'de malum şartlardan dolayı işiniz zor. Bu tiyatroyu bitirmenizi bekliyoruz." değerlendirmesine Koç, "İnşallah." diye cevap verdi.