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Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:01

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak

AA
Hollanda, UEFA Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak

UEFA, Hollanda'nın 2023 Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslar Ligi final, yarı final ve üçüncülük maçları, Haziran 2023'te Hollanda'nın Rotterdam ve Enschede şehirlerinde oynanacak.

Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Hollanda'nın mücadele edeceği yarı finallerin kurası, Ocak 2023'te çekilecek.

Turnuvada yarı final maçları 14-15 Haziran 2023, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 18 Haziran 2023'te yapılacak.

Uluslar A Ligi gruplarında ilk sırayı alan 4 ülkenin katıldığı finalleri, daha önce Portekiz ve Fransa kazanmıştı.

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Hollanda, UEFA Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak
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